Arrestatieteam ramt loods met shovel in Vlijmen: 12 arrestaties, 30 kilo hennep, luxe auto's en veel geld gevonden

VIDEO Politie neemt 13 auto's en twee boten in beslag bij drugspand in Vlijmen

31 oktober VLIJMEN - In een loods van een handelsbedrijf aan de Parallelweg Oost in Vlijmen is woensdagavond een drugspand ontdekt. Er werden materialen gevonden voor een hennepkwekerij. Ook zijn er dertien auto's en twee boten in beslag genomen.