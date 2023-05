Auto belandt in sloot bij Vlijmen na frontale botsing, fietser kan voertuig ternauwernood ontwijken

Waarom juist Dtv uit Oss straks het nieuws mag verzorgen in wel twaalf gemeenten: ‘Het is echt een voorbeeld­om­roep’

OSS – Kijk niet vreemd op als de blauwe microfoon van Dtv binnenkort ook in beeld verschijnt in Elshout, Cromvoirt of Schijndel. Want de van oorsprong Osse lokale omroep verspreidt zich als een olievlek over de hele regio. In wel twaalf gemeenten is de omroep straks te zien en te horen. Hoe lokaal is dat nog? En waarom trekt juist Dtv steeds aan het langste eind?