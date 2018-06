Auto's strippen in een stikdonker bos, in Drunen durven ze het

Twee gestripte Volkswa­gens gedumpt in Loonse en Drunense Duinen

17 juni DRUNEN - Het zal elke autoliefhebber pijn doen aan de ogen: er is praktisch niets meer over van een Volkswagen Golf en een Volkswagen Polo die zaterdagochtend gestript in de Loonse en Drunense Duinen werden gevonden. Elk onderdeel van waarde is er zo'n beetje uitgesloopt.