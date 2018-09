Auto slaat over de kop op de A59 bij Drunen, automobilist raakt lichtgewond

Uitstel aanpak onveilig­heid rond basis­school De Bolster in Drunen

29 augustus DRUNEN - De maatregelen om de verkeersveiligheid rond basisschool De Bolster in Drunen te verbeteren laten nog even op zich wachten. Dat heeft onder meer te maken met een bezwaar dat is ingediend tegen het verkeersbesluit van de gemeente Heusden.