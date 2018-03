Auto vliegt spontaan in brand vlak voor de Jumbo in Vlijmen

Theater Krachtvoer bezorgt bewoners Sint Antonius een topdag

23 maart HEUSDEN - Voor An Brantem (92 jaar) en bewoonster van zorgcentrum St. Antonius in Heusden was vrijdag een topdag. In de morgen zit ze onder koffietijd strategisch op de voorste rij. Ze wil niets van de premiere van de voorstelling 'Vierkant Verliefd', opgevoerd door de theatergroep Krachtvoer uit Haarsteeg, missen.