Auto volledig uitgebrand in Elshout

Abdij Mariën­kroon vaak een thuis voor evacués en vluchtelin­gen

20 oktober NIEUWKUIJK - Het begon als een boek over de opvang van 1.700 Nieuwkuijkers in abdij Mariënkroon. Het eindigde in een veel breder boek, ‘Thuis in de abdij'. ,,Opvang van vluchtelingen loopt als een rode draad door de geschiedenis van de abdij.”