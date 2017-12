Autobranden in Vlijmen en Haarsteeg kort na elkaar: aanmaakblokjes op locaties gevonden

Poging D66 mislukt: Heusden geen 'borst­voe­dings­vrien­de­lij­ke gemeente'

1 december VLIJMEN - De poging van D66-raadslid Han Vonk om van Heusden een 'borstvoedingsvriendelijke gemeente' te maken, is mislukt. Het college van B & W ziet er niks in, ook al vinden ze dat overal borstvoeding gegeven moet kunnen worden. Maar laat moeders en hun omgeving dat vooral in onderling overleg regelen, is de boodschap.