Automobilist (35) uit Neerkant overleden nadat hij in Heusden tegen een boom botst

RKC krijgt negen tegengoals in drie duels en heeft PSV voor de boeg: ‘Niemand wil met 0-6 verliezen’

Jeffrey Bruma (31) heeft met zijn jarenlange ervaring bij onder meer PSV en VfL Wolfsburg en 25 duels in het Nederlands elftal genoeg meegemaakt om van een paar verloren wedstrijden met RKC niet in paniek te raken. Wel ziet hij duidelijk waar het misgaat: ,,We moeten in duels mannelijker worden.”