Begin onteigening voor uitvoering toekomstplannen Langstraat

Crisis- en herstelwet

Of die planning wordt gehaald is overigens nog maar de vraag, aangezien een aantal inwoners van De Langstraat en belangenorganisaties naar de Raad van State zijn gestapt. Hoe lang die procedures gaan duren is afwachten, mede omdat nog niet duidelijk is of de beroepschriften worden afgehandeld onder de Crisis- en herstelwet. Als dat wél het geval is, gaat de afwikkeling sneller. De provincie vergat echter in een publicatie te vermelden dat de Crisis- en herstelwet gold, zodat de Raad van State zich daar eerst over moet buigen.