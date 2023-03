Belgisch metaalbedrijf moet volgens het OM boeten voor dodelijke val van steiger in Heusden

‘Aandachts­wijk’ De Hambaken klimt uit dal, met dank aan Youssef en Yassin

DEN BOSCH - Het bezoek van koningin Máxima aan de Bossche wijk De Hambaken was geen toeval. Het bewijst dat de aandachtswijk verandert in een voorbeeldwijk. En dat is voor een groot deel te danken aan Youssef Noudri en Yassin Settout van Hambaken Connect.