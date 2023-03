Benefiet voor Prinses Máxima Centrum Foundation op het sportpark van Nieuwkuijk

Ook stunts in districts­be­ker­toer­nooi; EBOH en SV Meerkerk verslaan clubs uit vierde divisie

Waar Spakenburg in de TOTO KNVB Beker voor een megastunt zorgde door FC Utrecht met 1-4 te verslaan, vielen er dankzij EBOH en SV Meerkerk dinsdagavond ook in de vierde ronde van het toernooi om de districtsbeker in Zuid I enorme verrassingen te noteren.