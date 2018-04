Bezuiniging op zwembad Het Run in Drunen totaal mislukt

Schuurbrand in de Meester Driessenstraat in Vlijmen

11 april VLIJMEN - Een man is woensdagavond gewond geraakt nadat er brand ontstond in zijn schuur in Vlijmen. Rond 20.15 uur vatte de schuur, achter een woning aan de Meester Driessenstraat, vlam. Dat ging gepaard met flinke rookontwikkeling.