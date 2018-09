Blijk van waardering van de grote broer zelf

Toen Paul Beck in 1995 een bezoek bracht aan de Mini Efteling in Nieuwkuijk vond de algemeen directeur van het véél grotere broertje dat er iets aan ontbrak. ,,Dus kregen we van de Efteling Langnek cadeau'', zegt Erwin van Veldhoven, die samen met zijn broer Imre het sprookjespark-in-zakformaat bedacht. ,,Prachtig die blijk van waardering van de Efteling zelf."

Tuin

Eerst stond Langnek pontificaal in de tuin. Al was het nog een heel gedoe om hem daar te krijgen. ,,Hij kon niet door de poort. Ja, die nek zat in de weg. Via de buren hebben 'm over de schutting weten te werken.'' Later, toen een deel van de tuin werd opgeofferd voor een zwembad, verhuisde de sprookjesfiguur naar een mooi hoekje, waar de ganzenhoedster ook staat. Tussen kabbelend water wordt via een geluidsband het sprookje van de Zes Dienaren verteld. Hij leek precies. Maar hij deed niet alles waar de kinderen in de Efteling zich aan vergapen. ,,Alleen zijn nek ging op en neer. Zijn hoofd kon niet draaien, zijn ogen stonden stil. Rick van Riel, onze technicus, kreeg dat voor elkaar." Dat stond heel goed op zijn cv. ,,Hij is nu technicus bij Toverland."