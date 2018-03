Brand in kledingcontainer Vlijmen, brandstichting niet uitgesloten

Grote belangstelling eerste Johannes Conradus de Kocklezing in Heusden

0:43 HEUSDEN - De Nederlandse democratie functioneert zo slecht nog niet. We moeten deze koesteren en verbeteren. Als de democratie wordt aangetast wordt deze vanzelf gecorrigeerd. Dit is de mening van historicus Maarten van Rossem. Hij ventileerde deze opvatting zaterdagmiddag tijdens de eerste Johannes Conradus de Kock lezing in de Grote- of Catharijnekerk in Heusden.