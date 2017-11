Brand verwoest achterzijde van huis aan Savornin Lohmanlaan in Vlijmen

Moeder (76) en zoon (53) dealden cocaïne vanuit hun huis in Vlijmen: 8 en 12 maanden cel geëist

16:53 DEN BOSCH/VLIJMEN Met vijf aankopen aan huis in Vlijmen door agenten in burger is volgens officier van justitie Janine Kramer overtuigend aangetoond dat moeder (76) en zoon (53) handelden in cocaïne. Dat er in de woning kinderen aanwezig waren, rekent zij de verdachten extra zwaar aan.