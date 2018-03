Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in Drunen

Corporaties boeken winst, maar huurverlaging zit er niet in

5 maart WAALWIJK - Huurders in de Langstraat hoeven niet te rekenen op huurverlaging. Zowel Casade als Woonveste geven aan hun 'winst' over de afgelopen jaren nodig te hebben om te investeren in nieuwbouw en het verduurzamen van woningen.