Einde dreigt voor Horror Hotel Drunen; snel opslagruim­te nodig

6:06 DRUNEN - In twee maanden tijd kwamen er in 2016 bijna vijfduizend bezoekers af op het Horror Hotel in de Grotestraat in Drunen, opgezet door vrijwilligers van de Mini Efteling. Er zijn al plannen om al die griezelkamers voor een derde keer tot leven te wekken. Maar de kans dat het idee praktijk wordt, is klein.