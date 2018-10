Burning Souls houdt wake voor de 4000 omgekomen varkens in Asten-Heusden: ‘Elk dier telt’

Dinsdagochtend brak er een grote brand uit in een varkensstal aan de Pannenhoef in Heusden bij Asten. Hierbij werden 4800 dieren gered, maar kwamen er wel 4000 varkens om in de vlammen. “Elk dier telt, maar in dit geval is het wel extra schrijnend", vertelt woordvoerster Hetty van Wijk. “Deze varkens zijn bestemd voor de slacht, dus ze hebben al een kort leven. Dan komen ze ook nog eens extra vroeg en op een gruwelijke manier aan hun einde. Daar staan te weinig mensen bij stil.” Burning Souls houdt een wake na elke grote stalbrand waarbij dieren overlijden. “Dan leggen we bloemen, houden een minuut stilte, houden we toespraken en dragen gedichten voor. Het is heel mooi.”