Coniferenhaag in voortuin deels afgebrand in Drunen

Lege straten en kroegen tijdens carnaval: Oeteldonk­se Club schiet Dommelbaor­ze­durp te hulp

VUGHT - Je verwacht het niet: een delegatie van de Oeteldonkse Club die opduikt tijdens een discussie over de toekomst van carnaval in Vught. Terwijl een volle zaal zich boog over de vraag of en hoe carnaval in het dorp kan worden gered, kwam minister-president Anita Maas uit Oeteldonk de buren moreel ondersteunen.