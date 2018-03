Controle in Drunen en Heesbeen bij bedrijven: uitkeringsfraude en gestolen auto

Schoolklas stelt vragen in stemlokaal Haarsteeg: 'Mogen we een snoepje'

11:25 HAARSTEEG - Of er nog vragen zijn, vraagt voorzitter Ad Kievits van het stembureau in De Haarstek in Haarsteeg aan de leerlingen van de Lambertusschool. De pot met lekkers op tafel blijkt interessanter dan de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Mogen we een snoepje?"