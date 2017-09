Daders mishandeling duidelijk op beeld: drie broers uit Drunen gearresteerd

Sporthal Dillenburcht Drunen is bijna klaar voor een flitsende start

15:58 DRUNEN - Bouwvakkers gaan er nog even flink tegenaan, in en rond sporthal Dillenburcht in Drunen. Zaterdag moet immers alles klaar zijn: 's avonds om 19.00 uur de officiële opening, 's nachts de doortocht van de deelnemers aan De 80 van de Langstraat dwars door de hal, en zondag de eerste reguliere sportwedstrijden. ,,We gaan het redden", stelt projectleider Ellen Vos met overtuiging.