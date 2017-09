Dag burgemeester! Lange rijen bij afscheid van Jan Hamming

Heusden legt jacht rond Haarsteegse Wiel aan banden

20 september HAARSTEEG/VLIJMEN - De regels voor de jacht op gemeentelijke grond de Haarsteegse Wiel worden strenger. Jagen is er in principe niet toegestaan, alleen als de gemeente Heusden er om vraagt. ,,We willen steeds per keer een afweging maken tussen belangen", aldus een gemeentewoordvoerder.