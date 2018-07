De grote wens van een Heusdense

Op terrein Verdoorn in Heesbeen kan nog veel; na de zomer nieuw gesprek

10:37 HEESBEEN - De 'strijd' rond het zogeheten Verdoorn-terrein in Heesbeen is nog niet gestreden. Een delegatie van inwoners van Heesbeen en de gemeente Heusden gaan na de zomervakantie met elkaar in conclaaf over de bestemming van de grond waar ooit varkensbedrijf Verdoorn was gevestigd. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst, eind vorige week.