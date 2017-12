Dode man gevonden in visvijver in Vlijmen

Van Esch voert lijst DMP Heusden aan; Kees van Bokhoven kandidaat voor wethouderschap

11:44 HAARSTEEG - Martijn van Esch uit Haarsteeg wordt lijsttrekker voor DMP Heusden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Achter de huidige fractievoorzitter in de Heusdense gemeenteraad staat wethouder Kees van Bokhoven uit Nieuwkuijk op twee. De laatste is ook de wethouderskandidaat waarmee de lokale partij de verkiezingen in gaat.