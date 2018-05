Dodenherdenking in Vlijmen: 'We moeten ons blijven verzetten tegen signalen van haat'

Burgemeester Roel Augusteijn, die samen met jeugdburgemeester Casper Heuverling een krans legde, hoorde in de jaren vijftig regelmatig verhalen over de Tweede Wereldoorlog. "Mijn broer en zus hadden in het verzet gezeten, we hadden Joodse onderduikers. Als kind - ik was een nakomertje - maakten die verhalen een diepe indruk op me. Ik had ook het idee: van deze oorlog zullen mensen leren, die komt nooit meer terug. Zeker na de vallen van De Muur, wat het einde van de Koude Oorlog betekende, was ik daar heilig van overtuigd. Maar het was niet zo. Denk maar aan de oorlog in Joegoslavië. Daarom moeten we blijven nadenken over wat er verkeerd is gegaan, herdenken dat er mensen zijn gevallen voor wat eerlijk en rechtvaardig is, voor onze vrijheid."