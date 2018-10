Duurzame innovatie in Heusden komt 'uit de schuurtjes'

DRUNEN - De thema-avond van Energiek Heusden werd gisteravond heel goed bezocht. "We moeten aan de bak."Mark van de Veerdonk sloot gisteravond in De Voorste Venne 'Voor een duurzame toekomst' af met een betoog over wat de cabaretier tijdens de door Energiek Heusden opgezette thema-avond over energietransitie tot zich had genomen.

Zo'n 280 mensen gierden het soms uit van het lachen.Uitlachen, dat overkwam Ruud Koornstra, die na de verkoop van zijn mediabedrijf IDTV zich op duurzaamheid stortte, menig maal toen hij zich met zijn missie multinationals zoals Philips op zijn weg trof om rond de eeuwwisseling de ledlamp probeerde te verkopen. "Hetzelfde overkwam me bij BMW bij het introduceren van het elektrisch rijden. Ze vonden het quatsch", vertelde de nationaal energiecommissaris, overigens een onofficiële functie. "Maar zie: we zijn nog geen tien jaar verder en BMW is koploper met het ontwikkelen met elektrische auto's. Dat is niet hun verdienste, de innovatie komt uit de schuurtjes. Van de basis, mensen die er echt in geloven."

Doen

Nederland is op Luxemburg na het vieste jongetje van de klas als het op duurzaamheid aankomt. "En dat terwijl we erg innovatief zijn, ondernemend en schatrijk zijn. De componenten om die transitie door te voeren zijn er dus. We moeten het alleen nog doen. Blijkbaar is nog niet tot ons doorgedrongen dat elektrisch rijden ons verschrikkelijk veel geld kan opleveren én besparen."

Zeker mogelijk