Een andere postcode ... het kan je kapitalen kosten

Overboord geslagen bemanningslid bin­nen­vaart­schip op tijd uit de Maas bij Well gered

18 januari WELL - Een bemanningslid van een binnenvaartschip is donderdagmorgen op de Maas ter hoogte van Well in de storm overboord gewaaid. De man kon even later levend uit het koude en onrustige water worden gevist.