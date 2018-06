Een goeie duif is te slim, zelfs voor een slechtvalk

Bedrijven in Nieuwkuijk slachtof­fer van factuur­frau­de

21 juni NIEUWKUIJK - Minstens twee ondernemers op bedrijventerrein Het Hoog in Nieuwkuijk zijn de dupe geworden van fraude met via de post verstuurde rekeningen. De enveloppen werden onderschept en de bankgegevens in de nota zijn veranderd. Daardoor maakten klanten het geld over naar de rekening van de fraudeurs. En dat terwijl ze in de veronderstelling waren dat ze netjes hadden betaald.