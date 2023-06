Eén op de vier huizen in Heusden aangemerkt als energiezuinig

Streep door massale verkoop sociale huurwonin­gen in Den Bosch: ‘We vinden het niet meer verant­woord’

DEN BOSCH - Woningbouwcorporaties hebben één simpele taak: zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. Toch zetten ze lange tijd veel van die huizen in de verkoop om de begroting rond te krijgen. In Den Bosch is daar nu een eind aan gekomen.