Een vrouw is in haar boot badend in benzine gevonden in Heusden

Burendag Elshout écht voor buren

13:12 ELSHOUT - D'n Elshof in Elshout is een gebouw waar vooral ouderenactiviteiten worden gehouden. Dus als je d'r op Burendag - het is vandaag Buurtlunch! - naar binnen loopt en er alleen maar dertig ouderen ziet zitten dan vraag je je af of ze niet gewoon hun vaste bubs binnen hebben. Niet dus, verzekert André van Hulten, voorzitter van stichting D'n Elshof. ,,Dit zijn écht de directe buren. We halen ze binnen omdat ze vanwege onze activiteiten ook weleens overlast hebben, geluid, drukte, parkeren. Nu doen we iets terug."