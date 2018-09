Eerste editie De Mars verbindt ondanks natte weer

Het is een natte tocht naar Heusden, de laatste vestingstad die op de route ligt van de Zuiderwaterlinie. De ene groep vertrekt vanuit Waalwijk, de ander start in Fort Hedikhuizen. ,,Vol goede moed zijn de wandelaars in de stromende regen vertrokken", vertelt projectdirecteur Stichting Zuiderwaterlinie Events Isabelle Schol uit. ,,Afgelopen week gaf het weerbericht nog storm aan, gelukkig bleek het mee te vallen en is het alleen heel erg nat door de regen.''

Mooie routes

Precies een week geleden startte De Mars vanuit Grave en Bergen op Zoom richting eindpunt Heusden. ,,Aan weerszijden vertrokken dagelijks twee wandelroutes van gemiddeld tien kilometer", legt Schol uit. ,,Langs allerlei vestingstadjes, forten en natuurschoon lopen we uiteindelijk naar Heusden. Dat ligt precies in het midden, daarom eindigt de route daar."

De kracht van De Mars zit in de verbinding, volgens Schol. ,,De sfeer is goed, mensen raken tijdens het wandelen met elkaar aan de praat. Daar ben ik trots op, want het ging juist om de verbinding en de aandacht voor de Zuiderwaterlinie als waardevol cultureel erfgoed van Nederland", stelt Schol.

9-jarige loopt alle etappes

Deelname aan de route betekende niet dat je elke avond een etappe loopt, maar minstens één. De negenjarige Fay van Oosten dacht daar anders over. Samen met haar moeder liep ze alle etappes. ,,Ik ben nog aan het opwarmen, want het was wel heel erg koud in de regen", vertelt ze. ,,Door de avondvierdaagse had ik al een beetje ervaring, daar liep ik ook de tien kilometer."

De Zuiderwaterlinie hield Nederland vroeger bijeen door het noorden te beschermen tegen oorlogen en veldslagen vanuit het zuiden. Kunstenaar Tijs Rooijakkers ontwierp daarom het Zuiderwaterlinie-kunstwerk dat telkens op de route te zien was. ,,Het zijn grote houten naalden met een blauwe draad er doorheen geregen. Ze staan symbool voor de verbindende functie van de Zuidwaterlinie, die het verleden met het heden en de natuur met cultuur verbindt."

De naalden zijn inmiddels weer van de route verwijderd. ,,Dat vinden bewoners van de omgeving jammer, ik heb namelijk al een aantal mailtjes ontvangen dat ze de naalden zo graag terug zien", vertelt Rooijakkers. ,,Wie weet gebeurt dat in de toekomst wel, met een duurzamere en langer houdbare variant."

Jan Klerkx uit Dussen liep net als Fay alle etappes. Hij verbaast zich over al het moois wat hij in zijn leefomgeving heeft. ,,Stadjes als Graven, Ravenstein en Lithoijen kende ik nog niet. Vooral die laatste was mooi. Allerlei binnendoor paden maakten de route verrassend, zoals het Brouwerspad." Klerkx vindt het jammer dat de laatste dag van het evenement letterlijk in het water valt. ,,Het weerhoudt me niet om toch te lopen, daar kleed je je op."