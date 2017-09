Eetcafé De Marius moet vijf jaar dicht na arrestaties in drugszaak, eigenaar verbijsterd

Jongeren slapen nachtje in doos bij Catharinakerk Heusden

16 september HEUSDEN - Niet alleen in Zaltbommel, maar ook in Heusden slapen van zaterdag op zondag slapen tien jongeren in een kartonnen doos. Dit doen zij in de kerktuin van de Grote of Catharijnekerk. Deze ludieke actie heeft als doel om aandacht te vragen voor straatjongeren die geen dak boven hun hoofd hebben.