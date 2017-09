Eetcafé De Marius moet vijf jaar dicht na arrestaties in drugszaak, exploitant verbijsterd

'Veel plannen uitgevoerd of op de rit gezet'; college Heusden tevreden over afgelopen jaren

17:04 VLIJMEN - Tevreden kijken burgemeester en wethouders van Heusden terug op de afgelopen bijna vier jaar. Volgens het college is veel van wat in 2014 op papier is gezet, gerealiseerd; of is de uitvoering ervan in volle gang. Ook nieuwe onderwerpen die zich aandienden, zijn goed opgepakt, aldus wethouder Hanne van Aart (financiën, VVD).