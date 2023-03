Eigen ruimte voor jongeren in De Korf. Kampioen groundmoves Nasser el Jackson is bij de opening

Nieuw bedrijven­ter­rein Werkendam: eind dit jaar duidelijk­heid

WERKENDAM - Aan het einde van het jaar, in november of december, verwacht het college van Altena aan te kunnen geven waar het nieuwe bedrijventerrein in Werkendam komt te liggen. Wethouder Hans Tanis (SGP) vertelde dit tijdens de Altenatafel.