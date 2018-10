Elke dag een 'rozijn' theologie dankzij boek van twee Elshoutse priesters

Willen jullie voor elke dag van het jaar een overweging schrijven, gebundeld in een boek? Op die vraag van Berne Media uit Heeswijk-Dinther reageerden Bas Rentmeester en Huub Schumacher van de geloofsgemeenschap Hoefje Tannetje in Elshout met een wedervraag: is daar dan behoefte aan? ,,We leven in een tijd waarin iedereen heel druk is met zichzelf, met de sociale media", zeggen de priesters. ,,Snel en oppervlakkig. Dus wie zit op verdieping te wachten? Maar volgens de uitgever zijn mensen juist in deze tijd op zoek naar wie ze werkelijk zijn. Hoe ze zich verhouden tot zichzelf, de medemens. En welke rol God daarin speelt."