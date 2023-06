‘Enorm belangrijk plan’ voor hele Langstraat ligt opnieuw voor bij Haagse rechters. Hoe zit het ook alweer met de GOL?

Opnieuw grote berg hooi in brand bij boerderij in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Een grote hooiberg vatte in de nacht van donderdag op vrijdag vlam in Sprang-Capelle. Brandweerlieden blusten het vuur snel, maar de oorzaak van de brand is onbekend. Bij de boerderij waar de berg in brand stond brandde eerder in de week ook al hooi.