Ernst & Luim speelt voor het eerst in de Steeg: lage zaal, belichting wordt een uitdaging

Luuk van Halder speelt niet mee in 'Branden - de verwoestende kracht van oorlog en haat'. De voorzitter van toneelvereniging Ernst & Luim heeft al wel de doorloop gezien. Zijn conclusie: het verhaal is meeslepend en prachtig, heeft niet eens een decor nodig. Zonder omkleding, dat gebeurt niet. ,,Het wordt heel eenvoudig", zegt Fred van Bruxvoort, hoofd van de decorbouwers. ,,Zand op de grond, een paar grote keien, een simpel bureau." Dat zou al meer dan genoeg zijn. Toch komen er nog een paar witte bomen bij. ,,Op de plek waar ze spelen staan een paar pilaren. Die moeten we een beetje zien te verbergen."