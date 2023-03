Expo van schilder Willem Witjens in twee musea: ‘Zijn verhaal en schilderijen raken me’

HEUSDEN/ZALTBOMMEL - Schilderijen van Willem Witjens (1884-1962), oud-inwoner van buurtschap Bern, worden in museum Het Gouverneurshuis in Heusden en in museum Het Stadskasteel in Zaltbommel geëxposeerd. Vooral zijn vergezichten op Heusden zijn bekend.