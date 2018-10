Expositie over mandenmakerij in Vlijmen zondag 14 oktober in Mariënkroon

Vroeg in de 20e eeuw ontstond in de regio Vlijmen de mandenmakerij. De export van manden, al of niet gevuld met groenten en fruit, naar Engeland zorgde voor een grote bloei. Die bereikte in 1930 een hoogtepunt met anderhalf miljoen manden per jaar. Er waren toen naar schatting duizend mensen werkzaam in de mandenmakerij.