Feestvierders in Drunen pijnigen elkaar met stroomstootwapen en filmen dat op Snapchat

Man die in Elshout vrouw probeerde te wurgen toch naar psychiater

31 juli DEN BOSCH/ELSHOUT - Een 25-jarig Poolse man die tot 5 jaar was veroordeeld voor poging tot doodslag op een vrouw in Elshout, moet door een psychiater worden onderzocht. Dat is bepaald door het gerechtshof in Den Bosch. De uitkomst van het onderzoek kan maanden op zich laten wachten.