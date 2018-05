Fietsster gewond na val in Drunen

Jan Vugts heeft in Nieuwkuijk de longen uit zijn lijf gefietst voor ome Ad

6 mei NIEUWKUIJK - Drie kwartier lang heeft Jan Vugts deze zondagmorgen de longen uit zijn lijf gefietst op wielerbaan De Heuvelen in Nieuwkuijk. In de E-klasse, helemaal achteraan gestart bij deze eerste ATB Cross, en uiteindelijk toch als elfde of twaalfde gefinisht.