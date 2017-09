Gedupeerden melden zich na inval bij hondenhandelaar in Haarsteeg: 'We zijn genaaid'

HAARSTEEG - Ze voelen zich 'genaaid'. Maandagmiddag stonden een Limburgse man en vrouw bij een huis aan de Mommersteeg in Haarsteeg, waar ze niet zo lang geleden een puppy had besteld. Omdat ze al dagen geen contact konden krijgen met de verkoper, namen ze zelf maar poolshoogte.

Daar blijkt dat ze hun bestelde kooikerhondje waarschijnlijk niet zullen krijgen. Er staat politie bij het huis van de handelaar. De wijkagent weet het stel te vertellen dat er vorige week een inval is geweest. Ook naar de aanbetaling kunnen de twee waarschijnlijk fluiten, aldus de agent. Ze zijn waarschijnlijk opgelicht. ,,We voelen ons genaaid'', aldus de man.

Inval

Vorige week woensdag vielen de politie en Dierenbescherming het huis aan de Mommersteeg binnen, zo werd maandag bekend. In vieze, kleine paardenboxen achter het huis vonden ze twee volwassen honden en vijf pups. Ze zaten onder de vlooien. In twee schuren in Schaijk, van dezelfde eigenaar, troffen ze nog eens 33 onverzorgde honden. 23 daarvan zijn in beslag genomen.

Uit documenten die in huis zijn gevonden blijkt volgens de Dierenbescherming dat de man waarschijnlijk de regels voor het handelen in honden overtrad. Een woordvoerder kon geen details geven; er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de boekhouding. Het Limburgse stel heeft er wel een idee van: ,,Ons hondje zou gechipt zijn, hij zou volledig in orde zijn. Maar daar klopt waarschijnlijk niets van.'' Online circuleren vergelijkbare - weliswaar wat oudere - verhalen van fouten met chips en inentingen bij 'een fokker in Haarsteeg'.

Juridische strijd

De handelaar heeft een verleden met verwaarlozing, bevestigt de Dierenbescherming. Er is eerder een inval bij hem geweest, waarbij misstanden werden geconstateerd. Hij probeerde een fokkerij te starten aan de Kerkstraat in Elshout, maar dat werd in maart dit jaar na een jarenlange juridische strijd door de Raad van State verboden. Zo'n kennel zou niet in de buurt passen. Op het adres aan de Kerkstraat woont inmiddels iemand anders. De dertig honden moesten weg.

Geen reactie

In het huis van de handelaar is maandagmiddag ogenschijnlijk niemand aanwezig. Ook telefonisch is de fokker niet bereikbaar. Ook de Limburgse klanten krijgen hem niet te spreken. Zij doen hun verhaal bij de politie en buren.