Gemaskerde overvallers dringen woning Drunen binnen

Onrust in Vlijmen groeit: alweer poging tot brandstichting, nu Douaneauto doelwit

5 december VLIJMEN – In Vlijmen is dinsdagavond opnieuw geprobeerd om een auto in brand te steken. Dat gebeurde rond acht uur op de Multatilustraat, waar een geparkeerde auto van de douane beschadigd raakte door brand.