Gemeente Heusden moet in tweede halfjaar 102 statushouders huisvesten

RKC hengelt proefspe­ler met verleden bij Vitesse definitief binnen

Hij traint al even mee bij RKC Waalwijk, maar nu heeft Nouri El Harmazi (21) ook een contract getekend in het Mandemakers Stadion. De aanvallende middenvelder, die eventueel ook op de flank uit de voeten kan, maakte een goede indruk in de oefenduels van de Waalwijkers.