Gemeenten gaan huurders van boerenschuren screenen

Coalitie Heusden is rond; extra geld voor onderhoud wegen, groen en verkeers­maat­re­ge­len

17 mei VLIJMEN - De nieuwe coalitie in Heusden is rond. De details van de plannen voor de komende vier jaar worden pas later bekendgemaakt, maar duidelijk is al wel dat extra geld wordt uitgetrokken voor onder meer lokale verkeersmaatregelen vanwege de GOL en voor onderhoud van groen en wegen. Ook komt er meer aandacht voor sociale huurwoningen en duurzaamheid, zo stelt formateur Martijn van Esch (DMP Heusden).