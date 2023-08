Da­ta-opleiding JADS in Den Bosch lijdt miljoenen verlies, ‘Zorgen over voortbe­staan’

DEN BOSCH - De universitaire opleiding voor datawetenschap in Den Bosch zit in zwaar weer. Dataschool JADS, die in 2016 met veel geronk werd geopend, leed verliezen van bij elkaar opgeteld bijna zes miljoen euro in de afgelopen drie jaar.