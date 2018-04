Gevarieerde Paasexpositie Fotogroep Vlijmen

Het vrije werk van de zeventien leden van de fotogroep is erg gevarieerd. Dit geldt zowel voor de gebruikte technieken, thema's als presentaties. Zo heeft Theo Nelissen in zijn werk gezocht naar een "andere werkelijkheid". Met een drietal detail foto's die hij maakte van buitenobjecten bij Museum De Pont in Tilburg wordt de kijker uitdagend op het verkeerde been gezet. Interessant is zijn fotografisch werk van mensen die "onderweg naar morgen" zijn. De afdruk op aluminiumkleurig materiaal versterkt dit beeld. Van heel andere orde zijn de portretten van Benedictenessen uit Oosterhout van Jan van Bosch. "Ondanks hun leeftijd stralen ze eenvoud, rust, maar ook geluk uit. Het was een bijzondere ervaring om hen te fotograferen," aldus Van Bosch. Hij werkt veelal met een digitale Nikon D70 en met een kleine handcamera. De leden van de fotogroep Vlijmen werkten zowel individueel als in groepsverband. Boeiend zijn de individuele foto's die in groepsverband in het NS station van Arnhem zijn gemaakt. Met oog voor detail en vormgeving vormen de resultaten hiervan een van de hoogtepunten van de expositie. Dat geldt ook voor het verrassende "kofferproject", waarbij de leden werden uitgedaagd om een deel van de kleine attributen te fotograferen. "Zelfbeeld" en "reflectie op kunstwerken" vormen subthema's tijdens de expositie.