Gewonde bestuurder gaat er vandoor na aanrijding in Nieuwkuijk

Slopers gaan rigoureus aan de slag met Onder de Bogen Drunen

16:33 DRUNEN - Met een flinke 'hap' uit de daklijst is dinsdagmiddag de sloop van sporthal Onder de Bogen in Drunen officieel van start gegaan. De eerste dagen zal er aan de buitenkant niet veel te zien, maar eind deze week of begin volgende week gaan de slopers rigoureus aan de slag. Na ongeveer twee weken ligt de hal tegen de vlakte.