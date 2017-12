Gewonde bij botsing in verkeerssluis Nieuwkuijk

Voor een échte kerstboom moet je een beetje lijden

16:29 VLIJMEN - De tijd dat je zelf met een bijl het bos in liep om een kerstboom te scoren is voorbij. Je kan hem in een glossy tuincentrum gaan kopen, maar is het niet leuker om er eentje te halen bij de échte kerstbomenboer? Kweker Jos de Laat uit Vlijmen vertelt er ook nog bij hoe je 'm zo lang mogelijk mooi én overeind houdt.