Gewonden door botsing met vrachtwagen op A59 bij Nieuwkuijk, sportauto met opvallende tekst brandt uit

Na een lange vlucht dertiende in Pa­rijs-Rou­baix: dit is het verhaal van laatbloei­er Sjoerd Bax uit Uppel

Na een lange dag in de kopgroep eindigde Sjoerd Bax zondag in Parijs-Roubaix op een verdienstelijke dertiende plaats. Vorige week won de laatbloeier met Tadej Pogacar al de Ronde van Vlaanderen. Het is een mooi voorjaar voor de Brabander, die op zijn 26ste eindelijk de kans kreeg om prof te worden. ,,Ik houd niet meer op met dromen.”